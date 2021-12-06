У приватному будинку в Києві виявлено мертвими чоловіка та жінку

Чадний газ може вбити людину за декілька хвилин

За попередніми даними, мешканці будинку отруїлися чадним газом

Трагічна новина надійшла з Шевченківського району Києва. Про неї повідомляє «Київ оперативний».

В одному з приватних будинків на вулиці Бакинській було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно.

Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.

Слід пам’ятати, що чадний газ отруйний, легший за повітря, безбарвний, позбавлений запаху і може вбити людину упродовж декількох хвилин.

Компанія «Київгаз» нагадує, коли потрібно негайно телефонувати за номером 104.

ви відчули запах газу

зник газ у будинку чи квартирі

стався вибух чи пожежа

ви стали свідком, що у роботу газових мереж втручаються сторонні особи.

«Звертайте увагу на сторонні запахи в квартирі чи під'їзді. Ваша пильність може врятувати життя!» – закликає «Київгаз».

Як повідомлялося, на початку грудня в одному з приватних будинків Вінниці знайшли мертвими трьох людей. За попередньою інформацією, вінничани могли отруїтися чадним газом через пічне опалення в помешканні.

Також у Броварах родина з трьох осіб отруїлася чадним газом. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що не може додзвонитися родичам. Поліція та рятувальники терміново виїхали на місце події і виявили в квартирі трьох загиблих.

Раніше у Полтаві у квартирі багатоповерхового будинку знайшли тіла двох чоловіків, ще одну особу госпіталізовано у важкому стані. Серед загиблих були 17-річний підліток та 25-річний чоловік, які разом працювали та орендували квартиру.