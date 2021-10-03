У Сумах родина отруїлася чадним газом: трьох дітей госпіталізували
Родина ввечері користувалася газовим проточним водонагрівачем
У Сумах родина – троє дорослих та троє дітей – отруїлася чадним газом. Інцидент трапився учора, 2 жовтня, повідомляє ГУНП у Сумській області.
У поліції розповіли, члени родини відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків після користування газовим проточним водонагрівачем.
За словами медичних працівників, у дорослих та дітей були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39–річного чоловіка відпустили додому, а от 38–річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.
Потерпілі розповіли, що ввечері вони користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.
Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку.
Нагадаємо, у Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків.