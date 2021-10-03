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    У Сумах родина отруїлася чадним газом: трьох дітей госпіталізували

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    Шестеро членів&nbsp;&ndash; 3 дорослих та троє дітей&nbsp;&ndash; отруїлися чадним газом. - У Сумах родина отруїлася чадним газом: трьох дітей госпіталізували
    Шестеро членів  3 дорослих та троє дітей  отруїлися чадним газом.
    Фото з відкритих джерел

    Родина ввечері користувалася газовим проточним водонагрівачем

    У Сумах родина троє дорослих та троє дітей отруїлася чадним газом. Інцидент трапився учора, 2 жовтня, повідомляє ГУНП у Сумській області.

    У поліції розповіли, члени родини відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків після користування газовим проточним водонагрівачем.

    За словами медичних працівників, у дорослих та дітей були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39–річного чоловіка відпустили додому, а от 38–річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

    Потерпілі розповіли, що ввечері вони користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.

    Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку.

    Нагадаємо, у Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків.

    Теги: Суми
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    У Сумах родина отруїлася чадним газом: трьох дітей госпіталізували