У Сумах родина отруїлася чадним газом: трьох дітей госпіталізували

Родина ввечері користувалася газовим проточним водонагрівачем

У Сумах родина – троє дорослих та троє дітей – отруїлася чадним газом. Інцидент трапився учора, 2 жовтня, повідомляє ГУНП у Сумській області.

У поліції розповіли, члени родини відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків після користування газовим проточним водонагрівачем.

За словами медичних працівників, у дорослих та дітей були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39–річного чоловіка відпустили додому, а от 38–річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

Потерпілі розповіли, що ввечері вони користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку.

Нагадаємо, у Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків.