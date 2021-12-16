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    Мама вибігла в магазин. На Полтавщині у пожежі загинула півторарічна дитина

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    Матір&nbsp;кинулася в будинок, щоб відшукати дівчинку в кімнаті та врятувати, але їй це не вдалося - Мама вибігла в магазин. На Полтавщині у пожежі загинула півторарічна дитина
    Матір кинулася в будинок, щоб відшукати дівчинку в кімнаті та врятувати, але їй це не вдалося
    фото: suspilne

    Рятувальники знайшли дівчинку на підлозі біля дверей

    У місті Лубни Полтавської області на місці пожежі в будинку виявили тіло півторарічної дитини. Трагедія сталася, коли мама дівчинки вибігла в магазин поруч, розповіла «Суспільному» прессекретарка Служби порятунку Світлана Рибалко.

    Смертельна пожежа сталася 15 грудня по вулиці Кам'янопотоцькій. Пізно ввечері 31-річна мама вибігла в магазин недалеко від будинку. Ймовірно, в цей час півторарічна дівчинка вже спала.

    Жінка повернулася близько 22:00 і побачила задимлення. Вона разом з сусідкою кинулася в будинок, щоб відшукати дівчинку в кімнаті та врятувати, але їм це не вдалося. На місце події викликали службу порятунку.

    Рятувальники знайшли дівчинку на підлозі біля дверей. Медики проводили реанімаційні дії, але врятувати дитину їм не вдалося.

    Одна з кімнат після пожежі, фото: suspilne
    Одна з кімнат після пожежі, фото: suspilne

    Мама загиблої дитини отруїлася продуктами горіння і її екстрено госпіталізували в місцеву лікарню. За словами заступника головного лікаря Лубенської лікарні, стан жінки оцінюється як середньої важкості.

    Тіло загиблої дитини відправлено на судмедекспертизу для встановлення причини смерті. На цей момент проводяться слідчі дії та з'ясовуються всі обставини трагедії.

    Нагадаємо, на днях на Львівщині у приватному будинку згорів чоловік.

    Теги: пожежа діти смерть рятувальники Полтавщина будинок жінка
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    Мама вибігла в магазин. На Полтавщині у пожежі загинула півторарічна дитина