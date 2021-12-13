Трагедія у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі (фото)

Як зазначають у поліції, загибель вінничанина настала у результаті отруєння чадним газом

27-річний чоловік не вижив, його дружину рятують реаніматологи

У Вінниці у квартирі по вул.Нагірній, виявили мертвим молодого чоловіка та без свідомості його дружину. За попередньою інформацією, 12 грудня ввечері, пара отруїлася чадним газом. На жаль, 27-річний чоловік не вижив. Жінку рятують реаніматологи. Про це повідомила голова правління у Асоціація «ОСББ Вінниччини» Ельвіра Мрясова на своїй сторінці у Facebook.

«Страшна трагедія сталась в одному з будинків нашої Асоціація ОСББ Вінниччини. Дві години назад, в будинку, який по сусідству зі мною, хлопець із дівчиною отруїлись чадним газом», – написала жінка.

За словами вінничанки, 27-річного власника квартири врятувати не вдалось. Дівчина перебуває в реанімації, її рятують лікарі.

«Цей будинок тільки пройшов кілька місяців назад усі перевірки щодо вент.каналів та тех.обслуговуванню спільних газових мереж АТ «Вінницягаз» разом із правлінням зробили та відвідали кожну квартиру. Але, на жаль, після перевірок, люди повертають на круги свої та не дослуховуються до порад, до заборон, і т.д. В квартирі встановлений димохідний котел та кухонна витяжка була виведена у отвір природньої. Звісно, що причину цієї жахливої трагедії встановлять спеціалісти, поки ми можу тільки співчувати батькам та родичам», – зазначила Мрясова.

Потрапивши у помешкання на третьому поверсі через вікно, правоохоронці виявили двох людей

Вранці 13 грудня деталі трагедії розповіли у відділі комунікацій поліції Вінницької області. Зазначають, що до них минулого вечора звернулася жінка, яка не може зв'язатися зі своїм сином. Двері квартири чоловік не відкривав.

«За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Потрапивши у помешкання на третьому поверсі через вікно, правоохоронці виявили двох людей — господаря квартири та 27-річну жінку. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка, а жінку у важкому стані доставили у лікарню», – розповів начальник Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Ігор Голуб.

Тіло потерпілого направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, як зазначають у поліції, загибель вінничанина настала у результаті отруєння чадним газом через несправність газового котла у квартирі.

За даним фактом правоохоронці розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження з поміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

Також у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.