На Донеччині трагічно загинув депутат: все, що відомо

В Осипова залишилися дружина та маленький син

У місті Селидове Донецької області 15 грудня депутат міської ради ймовірно наклав на себе руки. Про це повідомили в обласному управлінні поліції. За попередніми даними, 35-річний чоловік прийшов додому та вистрибнув із вікна квартири на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Унаслідок падіння він дістав травми, несумісні з життям.

У поліції зазначили, що трагедія сталася на очах у семирічного сина загиблого, який на той момент був удома. З дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Слідчі мають намір відкрити кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самовбивство». Зазначають, що поліція перевіряє всі версії події.

Поліція не назвала імені загиблого, але пресслужба регіонального осередку партії «Слуга народу» повідомила у Facebook, що 15 грудня трагічно обірвалося життя голови фракції «Слуги народу» Селидівської міської ради Леоніда Осипова.

«15 грудня трагічно обірвалося життя Леоніда Осипова, голови фракції «Слуга Народу» Селидівськоі міської ради. Донецька обласна організація політичної партії висловлює щирі співчуття рідним і близьким, колегам по депутатському корпусу з приводу тяжкої втрати. Світла пам‘ять!», – зазначається у повідомленні.

Леонід Осипов очолював фракцію «Слуга народу» Селидівської міської ради

На сайті міськради з'явилося повідомлення, в якому висловлюються співчуття рідним та близьким депутата міської ради, начальника відділу освіти Леоніда Осипова, який «15 грудня 2021 передчасно пішов з життя».

Леонід Осипов народився 1986 року в місті районного значення Українськ, закінчив Селидівський гірничий технікум та Донецький національний університет імені Василя Cтуса. Працював ведучим новин у компанії ДОДТРК, потім у компанії «ТРК «Орбіта». Пізніше став заступником директора в Селидівському гірничому технікумі.

2020 року його обрали депутатом Селидівської міськради від партії «Слуга народу». Улітку 2021 року очолив відділ освіти у Селидівській міськраді. В Осипова залишилися дружина та маленький син.