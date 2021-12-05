На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша

Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії

У Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у селі Михайлівка Миколаївського району Миколаївської області 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.

Попередньо на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один із мисливців зробив постріл і потрапив у постраждалого.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.