  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом - На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша
    Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом

    Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії

    У Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    Зазначається, що у селі Михайлівка Миколаївського району Миколаївської області 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.

    Попередньо на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один із мисливців зробив постріл і потрапив у постраждалого.

    За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

    Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.

    Теги: вбивство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша