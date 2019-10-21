На Миколаївщині у мисливця «поцілила» рушниця, яка була в авто



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Потерпілий із вогнепальним пораненням був госпіталізований

На Миколаївщині правоохоронці розслідують обставини спричинення вогнепального поранення мисливцю, який у компанії товаришів їхав у автомобілі з полювання.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері 20 жовтня, коли троє мешканців Снігурівки на автомобілі повертались додому із полювання.

«За кермом авто перебував 63-річний єгер. Як пояснює чоловік, не доїжджаючи приблизно один кілометр до м. Снігурівка, під час перемикання швидкості водій випадково натиснув на спусковий гачок зарядженої рушниці, що знаходилась між водійським та пасажирським сидіннями, внаслідок чого рушниця вистрелила в область шиї чоловіку, який перебував на задньому сидінні», - заявили в поліції.

Потерпілий із вогнепальним пораненням був госпіталізований.

Слідчі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 128 КК України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», що карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.