На прифронтовій Луганщині грабіжники підірвали інкасаторський автомобіль «ПриватБанку»
Підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм
У Луганській області в прифронтовій зоні вранці в середу був підірваний невідомими інкасаторський автомобіль «ПриватБанку».
Про це повідомляє видання Остров з посиланням на інформацію служби безпеки «ПриватБанку».
Зазначається, що підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм.
Завдяки професійним діям співробітників банку, вони, а також грошові кошти були своєчасно заблоковані в безпечному броньованому відсіку авто.
Осколками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського авто.
Повідомляється, що на місце події був направлений резервний інкасаторський автомобіль.
«ПриватБанк» пообіцяв виплатити 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію про зловмисників.
Нагадаємо, невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області.