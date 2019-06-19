На прифронтовій Луганщині грабіжники підірвали інкасаторський автомобіль «ПриватБанку»



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Підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм

У Луганській області в прифронтовій зоні вранці в середу був підірваний невідомими інкасаторський автомобіль «ПриватБанку».

Про це повідомляє видання Остров з посиланням на інформацію служби безпеки «ПриватБанку».

Зазначається, що підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм.

Завдяки професійним діям співробітників банку, вони, а також грошові кошти були своєчасно заблоковані в безпечному броньованому відсіку авто.

Осколками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського авто.

Повідомляється, що на місце події був направлений резервний інкасаторський автомобіль.

«ПриватБанк» пообіцяв виплатити 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію про зловмисників.

Нагадаємо, невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області.