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    Кримінал

    На прифронтовій Луганщині грабіжники підірвали інкасаторський автомобіль «ПриватБанку»

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    На прифронтовій Луганщині грабіжники підірвали інкасаторський автомобіль «ПриватБанку»

    Підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм

    У Луганській області в прифронтовій зоні вранці в середу був підірваний невідомими інкасаторський автомобіль «ПриватБанку».

    Про це повідомляє видання Остров з посиланням на інформацію служби безпеки «ПриватБанку».

    Зазначається, що підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм.

    Завдяки професійним діям співробітників банку, вони, а також грошові кошти були своєчасно заблоковані в безпечному броньованому відсіку авто.

    Осколками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського авто.

    Повідомляється, що на місце події був направлений резервний інкасаторський автомобіль.

    «ПриватБанк» пообіцяв виплатити 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію про зловмисників.

    Нагадаємо, невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області.

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