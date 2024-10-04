Майже 800 км: новий електромобіль Volkswagen вразив запасом ходу в реальних умовах (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.7 Pro S оснащений 286-сильним мотором та батареєю на 86 кВт∙год

Новий Volkswagen ID.7 продемонстрував чималий запас ходу. Флагманський електромобіль Volkswagen зміг подолати 794 км без підзарядки. Про автопробіг розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Заїзд провели у Швейцарії недалеко від Цюриха. Для Volkswagen ID.7 розробили маршрут довжиною 81 км, який імітує їзду в реальних умовах. Він включав проїзд через міста, заміські траси та сільські дороги.

Автопробіг провели у Швейцарії фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen їздив цим маршрутом по колу, зупиняючись лише для зміни водія (усього їх було вісім). Увесь заїзд тривав 15 годин 42 хвилини, а середня швидкість склала 51 км/год.

Для автопробігу вибрали задньопривідний електромобіль Volkswagen ID.7 Pro S із 286-сильним мотором та батареєю ємністю 86 кВт∙год. Його паспортний запас ходу становить 709 км.

Середня витрата електроенергії склала 10,3 кВт∙год на 100 км фото: Volkswagen

Примітно, що батарею не повністю розрядили: подолавши 794 км, електрокар міг проїхати ще 2 км.

Отже, запас ходу Volkswagen ID.7 у реальних умовах виявився суттєво більшим за паспортний. Середня витрата енергії склала всього 10,3 кВт∙год на 100 км, що відповідає витраті дизельного пального в 1,1 л на 100 км (за цінами в ЄС).