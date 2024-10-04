Майже 800 км: новий електромобіль Volkswagen вразив запасом ходу в реальних умовах (фото)
Електромобіль Volkswagen ID.7 Pro S оснащений 286-сильним мотором та батареєю на 86 кВт∙год
Новий Volkswagen ID.7 продемонстрував чималий запас ходу. Флагманський електромобіль Volkswagen зміг подолати 794 км без підзарядки. Про автопробіг розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Заїзд провели у Швейцарії недалеко від Цюриха. Для Volkswagen ID.7 розробили маршрут довжиною 81 км, який імітує їзду в реальних умовах. Він включав проїзд через міста, заміські траси та сільські дороги.
Електромобіль Volkswagen їздив цим маршрутом по колу, зупиняючись лише для зміни водія (усього їх було вісім). Увесь заїзд тривав 15 годин 42 хвилини, а середня швидкість склала 51 км/год.
Для автопробігу вибрали задньопривідний електромобіль Volkswagen ID.7 Pro S із 286-сильним мотором та батареєю ємністю 86 кВт∙год. Його паспортний запас ходу становить 709 км.
Примітно, що батарею не повністю розрядили: подолавши 794 км, електрокар міг проїхати ще 2 км.
Отже, запас ходу Volkswagen ID.7 у реальних умовах виявився суттєво більшим за паспортний. Середня витрата енергії склала всього 10,3 кВт∙год на 100 км, що відповідає витраті дизельного пального в 1,1 л на 100 км (за цінами в ЄС).
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