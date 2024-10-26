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Китайські хакери атакували телефони людей зі штабу Гарріс та Трампа

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Китайські хакери атакували телефони людей зі штабу Гарріс та Трампа
Хакери стараються повпливати на вибори у США
фото з відкритих джерел

Хакери втручаються у виборчий процес США

Китайські хакери зламали систему Verizon. Після цього їхні атаки були націлені на телефони людей зі штабу Гарріс. Про це повідомляє видання Reuters.

За інформацією джерела агентства, хакери, які зламали систему Verizon, були націлені на телефони людей, пов'язаних з передвиборчою кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Також, за даними ЗМІ, атаки були спрямовані проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа та його напарника Джей Ді Венса. Однак Reuters не змогло підтвердити цю інформацію.

The New York Times повідомляє, що триває розслідування з метою встановити, чи були викрадені повідомлення Трампа і Венса, якщо такі мали місце.

Водночас штаб кандидата від Республіканської партії не підтвердив, що телефони Трампа та Венса стали об'єктами атак. Стівен Чунг, директор з комунікацій штабу, лише зазначив, що віцепрезидент Гарріс спровокувала Китай та Іран на атаки проти інфраструктури США, щоб запобігти поверненню Трампа до Білого дому.

Reuters додало, що в п’ятницю ФБР та Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури США оголосили про розслідування несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж, здійсненого особами, пов'язаними з Китаєм. Однак у спільній заяві агентств не було вказано конкретних цілей інциденту.

Verizon підтвердили, що знають про складну спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії з метою отримання розвідувальної інформації, і повідомили, що активно співпрацюють з правоохоронними органами.

До слова, чверть американців упевнені, що після президентських виборів у США розпочнеться громадянська війна. Про це пише Time із посиланням на результати опитування компанії YouGov.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.Джерела видання зазначають, що республіканці в Сенаті та Палаті представників очікують, що зможуть контролювати Білий дім і Конгрес після виборів, тому «накривають стіл».

 

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Теги: війна Китай партії розслідування

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