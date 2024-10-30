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З 1 листопада діятимуть нові правила обмеження швидкості

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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З 1 листопада діятимуть нові правила обмеження швидкості
На дорогах України набудуть чинності нові правила обмеження швидкості
фото з відкритих джерел

Швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер

Правила дорожнього руху з 1 листопада переходять на «зимовий період». На дорогах всіх міст України встановлять обмеження швидкості до 50 км/год. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

Рішення було прийнято для підвищення безпеки дорожнього руху в умовах несприятливих погодних умов, таких як ожеледиця та снігопад.

Також важливо нагадати водіям, що літні шини мають бути замінені на зимові, оскільки за температури від +4 до +7°C літня гума дубіє, що підвищує ризик аварій.

Білошицький зазначив, що зимовий період – це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху.

Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

За його словами, пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена.

У деяких містах України, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості.

«Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький.

Він зазначив, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер. Також близько 200 приладів TruCAM, які дозволяють фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі, використовують патрульні поліцейські.

Нагадаємо, що в Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням. Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті.

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Теги: автоновости автомобіль штраф

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