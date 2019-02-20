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    Кримінал

    На Рівненщині пограбували італійця

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    На чоловіка напали, коли він зупинив своє авто на узбіччі в селі Обарів - На Рівненщині пограбували італійця
    На чоловіка напали, коли він зупинив своє авто на узбіччі в селі Обарів

    Громадянина Італії з черепно-мозковою травмою і гематомами госпіталізували в лікарню

    У Рівненській області двоє громадян Грузії скоїли розбійний напад на італійця. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 20 лютого. 

    «В ізоляторі тимчасового утримання перебувають двоє громадян Грузії, які вчора, 19 лютого, близько 21 години скоїли розбійний напад на італійця. Причетність до скоєного злочину дівчини, яка перебувала в автомобілі разом з потерпілим, наразі перевіряють правоохоронці», - йдеться в повідомленні. 

    Відзначається, що злочинців затримали на вулиці Словацького у Рівному, коли вони з валізами збиралися покинути місто. 

    «Було встановлено, що чоловік, який має посвідку на проживання в Україні і живе в Здолбунові, познайомився з 22-річною жителькою. На авто Alfa Romeo обидва вирушили в напрямку Луцька та зупинилися на узбіччі в селі Обарів. У цей момент двоє невідомих, розбивши бокове скло в легковику, завдали численних ударів руками і ногами італійцеві, відкрито заволоділи грошовими коштами, золотим ланцюжком, каблучкою, мобільним телефоном, особистими документами та втекли з місця події», - розповіли в поліції.

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    На Рівненщині пограбували італійця
    На Рівненщині пограбували італійця
    На Рівненщині пограбували італійця
    На Рівненщині пограбували італійця
    На Рівненщині пограбували італійця

    Викрадене майно поліцейські виявили і вилучили під час затримання. 

    Постраждалого громадянина Італії з черепно-мозковою травмою і гематомами госпіталізували в лікарню. 

    За фактом розбою порушено кримінальну справу за статтею про розбій (ч. 2 ст. 187 КК України). Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру. Поліцейські перевіряють затриманих також на причетність до інших злочинів.

     

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