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    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)

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    Зловмисники збували &laquo;сонячне&raquo; каміння як на території України, так і за кордон - На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)

    Зловмисники збували «сонячне» каміння як на території України, так і за кордон

    Фото: Нацполіція

    Вартість вилученого каміння становить понад 3 млн грн

    Працівники управління Служби безпеки в Рівненській області спільно зі слідчими поліції та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрили злочинну діяльність групи осіб, що займались незаконним видобутком і збутом бурштину.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Встановлено, що група осіб займалася незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами. Збували «сонячне» каміння як на території України, так і за кордон.

    Сьогодні, 22 березня, у рамках кримінального провадження поліцейські провели сім санкціонованих обшуків: за місцем проживання жителів Сарненського району – 24-х років та у двох 23-річних чоловіків, а також за місцем проживання їх знайомих та родичів і у транспортному засобі.

    Правоохоронці виявили та вилучили орієнтовно 350 кг обробленого та необробленого бурштину, один станок для обробки каміння, автомобіль Volkswagen Transporter і стартовий пістолет.

    Орієнтована вартість вилученого каміння за цінами «чорного» ринку становить понад 3 млн грн.

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    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)
    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)
    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)
    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)
    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)
    На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)

    Під час першої реалізації оперативної інформації у вересні торік правоохоронці за місцем здійснення діяльності фігурантів справи та за місцем проживання 60-річного рівнянина виявили та вилучили понад 850 кілограмів обробленого та необробленого «сонячного» каміння.

    Під час другої – у іще двох фігурантів кримінального провадження вилучили 242 кг бурштину та 26 станків для обробки каміння

    Теги: Національна поліція України кримінал бурштин Рівненщина
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