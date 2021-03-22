На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кг бурштину (фото)

Зловмисники збували «сонячне» каміння як на території України, так і за кордон

Вартість вилученого каміння становить понад 3 млн грн

Працівники управління Служби безпеки в Рівненській області спільно зі слідчими поліції та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрили злочинну діяльність групи осіб, що займались незаконним видобутком і збутом бурштину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що група осіб займалася незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами. Збували «сонячне» каміння як на території України, так і за кордон.

Сьогодні, 22 березня, у рамках кримінального провадження поліцейські провели сім санкціонованих обшуків: за місцем проживання жителів Сарненського району – 24-х років та у двох 23-річних чоловіків, а також за місцем проживання їх знайомих та родичів і у транспортному засобі.

Правоохоронці виявили та вилучили орієнтовно 350 кг обробленого та необробленого бурштину, один станок для обробки каміння, автомобіль Volkswagen Transporter і стартовий пістолет.

Орієнтована вартість вилученого каміння за цінами «чорного» ринку становить понад 3 млн грн.

Під час першої реалізації оперативної інформації у вересні торік правоохоронці за місцем здійснення діяльності фігурантів справи та за місцем проживання 60-річного рівнянина виявили та вилучили понад 850 кілограмів обробленого та необробленого «сонячного» каміння.

Під час другої – у іще двох фігурантів кримінального провадження вилучили 242 кг бурштину та 26 станків для обробки каміння