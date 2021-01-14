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    Кримінал

    Схема на мільйони гривень: СБУ блокувала нелегальний збут оптових партій бурштину

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    На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний збут оптових партій бурштину - Схема на мільйони гривень: СБУ блокувала нелегальний збут оптових партій бурштину
    На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний збут оптових партій бурштину

    За оперативними даними, щомісяця чоловіки збували бурштину на майже 2 мільйони гривень

    На Житомирщині співробітники Служби безпеки України блокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю до країн Східної Азії.

    Про це повідомили у СБУ.

    «За даними досудового слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували «сонячний камінь» у нелегальних копачів із північних областей України. Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам. За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину на майже 2 мільйони гривень», – мовиться у повідомленні.

    Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання зловмисників та зберігання бурштину. Було вилучено 55 кілограмів великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

    Нелегальний бурштин відправили на додаткову експертизу.

    Теги: СБУ бізнес бурштин
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