На Сумщині чоловік продавав будинок з трупом дружини під ліжком



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Господар будинку був раніше судимий за вбивство

Сусіди розповіли, що чоловік і жінка зловживали алкоголем, часто сварилися як між собою, так і з односельцями

В одному із сіл Краснопільського району Сумської області в житловому будинку випадково знайшли тіло жінки, вбитої три місяці тому. Труп був виявлений під час демонстрації будинку потенційним покупцям, повідомила прес-служба поліції області в п'ятницю, 22 листопада.

Труп виявили сусіди, які на прохання власника показували будинок покупцям. Коли люди зайшли до будинку, вони відчули специфічний запах, джерелом якого був труп під ліжком одній із кімнат. Попередній огляд прибулих за викликом поліцейських не виявив ознак насильницької смерті, проте тіло було направлено на експертизу. Фахівці з'ясували, що жінка похилого віку загинула від численних внутрішніх пошкоджень.

Опитавши місцевих жителів, працівники поліції з'ясували, що 69-річна власниця житла купила будинок наприкінці зими нинішнього року і проживала в ньому до серпня місяця. Сусіди розповіли, що чоловік і жінка зловживали алкоголем, часто сварилися як між собою, так і з односельцями.

Також з'ясувалося, що господар будинку був раніше судимий за вбивство.

«Оскільки щодо чоловіка у поліцейських виникли фундаментальні підозри, його швидко знайшли і опитали. Він, не заперечуючи свою причетність до смерті жінки, розповів, як все сталося», - повідомили в поліції.

Відзначаючи День незалежності, пара добряче випила і традиційно посварилася. Чоловік побив співмешканку, велів не потрапляти йому на очі і пішов спати. А на ранок знайшов її мертвою.

Три дні після цього він створював собі алібі, розповідаючи односельцям, що жінка поїхала до родичів, а потім відправився до брата в Білопілля.

На початку вересня повернувся, щоб поховати пенсіонерку, проте не зумів цього зробити непомітно. Після цього він ще кілька днів блукав селом, розповідаючи, що співмешканка мала приїхати, але так і не повернулася, після чого поїхав сам і більше не повертався.

Зараз підозрюваний затриманий.