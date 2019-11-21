Підозрюваним у побитті та смерті ветерана АТО загрожує довічне



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Ветеран АТО Ігор Панов помер 20 листопада у реанімації

Напад на ветерана АТО Ігоря Панова у Києві перекваліфікували на умисне вбивство

Підозрюваним у побитті ветерана АТО Ігоря Панова, який напередодні помер від побоїв, загрожує довічне ув'язнення. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Повідомляється, що обом підозрюваним, яка причетні до побиття Панова 9 листопада 2019 на вулиці Академіка Кіпріанова у Києві, повідомили про перекваліфікацію справи.

Раніше їх дії розцінювали як замах на вбивство, сьогодні напад на Панова перекваліфікували на умисне вбивство.

Зазначимо, потерпілий ветеран АТО помер у лікарні 20 листопада від побоїв.

Обидва підозрюваних за рішенням суду перебувають під вартою без права на заставу.

Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвох госпіталізували у лікарню з травмами голови.

Ветеран АТО Ігор Панов (позивний Хан) та його дружина Оксана після побиття перебували у важкому стані у лікарні

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство.

Святошинський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО та його дружину.