На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух

У Сумах поліція затримала чоловіка, який вчинив хуліганські дії

Небезпечні розваги для 32-річного сумчанина завершилися кримінальною відповідальністю. Працівники поліції вже затримали чоловіка та відкрили відносно нього кримінальне провадження, зазначає відділ комунікації поліції Сумської області.

9 січня 2022 року до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що його сусід стріляє по вікнах сусіднього будинку та викинув з балкона пакет з невідомим вмістом, після чого стався вибух.

«На місце події негайно виїхали керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області, Сумського районного управління поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також повідомляється, що біля будинку було виявлено залишки предмету, зовні схожого на петарду. Піднявшись до квартири, на яку вказали очевидці, правоохоронцям відкрив 32-річний чоловік. У ході огляду його помешкання було виявлено пневматичні гвинтівки, піротехнічні вироби, ножі. Виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває», – додали у поліції.

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