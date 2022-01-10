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    На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух

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    У будинку сумчанина&nbsp;було виявлено пневматичні гвинтівки, піротехнічні вироби, ножі - На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух
    У будинку сумчанина було виявлено пневматичні гвинтівки, піротехнічні вироби, ножі

    У Сумах поліція затримала чоловіка, який вчинив хуліганські дії

    Небезпечні розваги для 32-річного сумчанина завершилися кримінальною відповідальністю. Працівники поліції вже затримали чоловіка та відкрили відносно нього кримінальне провадження, зазначає відділ комунікації поліції Сумської області.

    9 січня 2022 року до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що його сусід стріляє по вікнах сусіднього будинку та викинув з балкона пакет з невідомим вмістом, після чого стався вибух.

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    На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух
    На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух
    На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух

    «На місце події негайно виїхали керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області, Сумського районного управління поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

    Також повідомляється, що біля будинку було виявлено залишки предмету, зовні схожого на петарду. Піднявшись до квартири, на яку вказали очевидці, правоохоронцям відкрив 32-річний чоловік. У ході огляду його помешкання було виявлено пневматичні гвинтівки, піротехнічні вироби, ножі. Виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

    Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває», – додали у поліції.

    До слова, на Харківщині п’яний молодик «замінував» селищну раду.

    Теги: вибух кримінал зброя поліція
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    На Сумщині чоловік стріляв по вікнах сусідів та влаштував вибух