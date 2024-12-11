Які підозрілі фінансові операції українці здійснювали найчастіше: дані за 2024 рік

Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи

Кожне п'яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей

Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року. Це вже на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, у 80% або 1,05 млн ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій – тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тис. грн на місяць). Ще 20% або 254,5 тис. повідомлень – це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

99% усіх повідомлень подано банками. Лише 6 526 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів на суму 53,1 млрд грн.

Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України (НПУ): 223 матеріали або 29% від загальної кількості. До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн.

Ще 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн (30%) було передано до Служба безпеки України (СБУ). Переважно, йдеться про операції, пов'язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями, тощо.

120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів – 59% або 4,2 млрд грн – стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.

До слова, Національний банк заявив, що інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що за порушення фінмоніторингу банки нібито штрафуватимуть клієнтів на 20% від суми коштів, які зберігаються на їхніх банківських рахунках.

Пресслужба Нацбанку наголошує, законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це штрафу.