Десята ніч протестів у Грузії: силовики жорстко розігнали мітингувальників

Уперше за три дні спецпризначенці вдалися до активних дій, щоб розігнати антиурядовий мітинг

У Тбілісі минула десята ніч поспіль масових протестів проти дій уряду. Грузинські правоохоронці знову застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Про це повідомило «Эхо Кавказа».

Уперше за три дні спецпризначенці вдалися до активних дій, щоб розігнати антиурядовий мітинг.

Поліція затримала кількох учасників протесту. Розгін пояснили використанням піротехніки з боку демонстрантів. За даними міністерства внутрішніх справ країни, поранення отримав один поліцейський. Загалом акція, як і в попередні дні, проходила мирно, зазначає видання.

Майже одночасно затримання відбулися і на площі Республіки. Протестувальники на проспекті Руставелі фактично опинилися в оточенні.

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.