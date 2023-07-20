Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
«Вагнерівці» переміщуються у Білорусь
фото з відкритих джерел

Деякі фури, які їхали в колоні ПВК «Вагнер», пізніше поверталися до РФ

Пізно ввечері 19 липня у Білорусі була помічена дев’ята колона «вагнерівців». Найманці Євгена Пригожина рухалися трасою М5 від Бобруйська у напрямку Осиповичів. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Ця колона, попередньо, складається виключно з фур в кількості мінімум 30 одиниць. Деякі фури рухаються одразу з двома причепами. Більшість вантажівок у колоні їде без номерних знаків.

«Беларускі Гаюн» звернув увагу на те, що в останні дні деякі фури, які їхали в колонах з іншими машинами ПВК «Вагнер», пізніше поверталися до РФ. На думку спостерігачів, це свідчить про те, що фури привозять вантаж, розвантажують його в таборі в с. Цель і повертаються до РФ або за наступною партією вантажу.

Що саме перевозиться у фурах – невідомо, всі вони криті та різних кольорів.

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин уперше після свого заколоту з’явився на публіці. Він виступив перед частиною «вагнерівців», які переїхали до Білорусі.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, сьогодні, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

До відома, голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним.

Теги: Білорусь росія війна ПВК Вагнера Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шоста колона є поки що останньою, що прибула на територію Білорусі
У Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців»
Вчора, 02:36
Путін ухвалив рішення ліквідувати ПВК «Вагнер»
Путін ухвалив рішення ліквідувати ПВК «Вагнер»
18 липня, 18:24
Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
Вчора, 16:40

Соціум

Дилери масово скаржаться на постачання бракованих російських автомобілів Lada
Дилери масово скаржаться на постачання бракованих російських автомобілів Lada
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
У Багдаді протестувальники підпалили посольство Швеції
У Багдаді протестувальники підпалили посольство Швеції
Родина розробника дронів «Ланцет» володіє нерухомістю в Лондоні, а його син працює в ООН
Родина розробника дронів «Ланцет» володіє нерухомістю в Лондоні, а його син працює в ООН
Любитель дорогих годинників патріарх Кирило закликав духовенство РФ відмовитися від розкоші
Любитель дорогих годинників патріарх Кирило закликав духовенство РФ відмовитися від розкоші
Пануватиме «Харон»: Європу накриє нова хвиля пекельної спеки
Пануватиме «Харон»: Європу накриє нова хвиля пекельної спеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
47K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
22K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
13K
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни
12K
«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ
11K
Фіктивні електронні візити до лікаря. Глава НСЗУ оцінила масштаби проблеми

Новини

На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Вчора, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту