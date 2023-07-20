До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість

Деякі фури, які їхали в колоні ПВК «Вагнер», пізніше поверталися до РФ

Пізно ввечері 19 липня у Білорусі була помічена дев’ята колона «вагнерівців». Найманці Євгена Пригожина рухалися трасою М5 від Бобруйська у напрямку Осиповичів. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця колона, попередньо, складається виключно з фур в кількості мінімум 30 одиниць. Деякі фури рухаються одразу з двома причепами. Більшість вантажівок у колоні їде без номерних знаків.

«Беларускі Гаюн» звернув увагу на те, що в останні дні деякі фури, які їхали в колонах з іншими машинами ПВК «Вагнер», пізніше поверталися до РФ. На думку спостерігачів, це свідчить про те, що фури привозять вантаж, розвантажують його в таборі в с. Цель і повертаються до РФ або за наступною партією вантажу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що саме перевозиться у фурах – невідомо, всі вони криті та різних кольорів.

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин уперше після свого заколоту з’явився на публіці. Він виступив перед частиною «вагнерівців», які переїхали до Білорусі.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, сьогодні, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним.