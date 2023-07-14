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Може переховуватися і тиснути на свідків. Суд залишив актора Ступку під арештом

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Може переховуватися і тиснути на свідків. Суд залишив актора Ступку під арештом
Актору Ступці заборонено залишати своє помешкання з 12 години ночі до 5 ранку
фото з Facebook Остапа Ступки

Народний артист України обвинувачується у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння

Голосіївський районний суд Києва залишив під нічним домашнім арештом Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступку, який обвинувачується у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Актору Ступці заборонено залишати своє помешкання з 12 години ночі до 5 ранку. Такі обмеження суд продовжив до 3 вересня, задовольнивши клопотання прокурора.

У суді захисник обвинуваченого виступив проти нічного арешту. Просив суд обрати його клієнту міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Адвокат переконував: Остап Ступка жодним чином не тисне на свідків, а з потерпілим постійно спілкується щодо відшкодування збитків. 

Крім цього, сторона захисту наголосила, що обвинувачений є актором і потребує постійних відряджень, у тому числі за межі Києва. Остап Ступка поряд із акторською діяльністю ще займається благодійністю та збирає кошти на ЗСУ.

Сам артист додав, що планує провести аукціон зі збору коштів для української армії за межами столиці. Тому просив суд не обирати домашній арешт.

Натомість Феміда залишилася непохитною: обвинувачений може переховуватися, вчинити інші кримінальні правопорушення, зокрема, пов`язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху, а також чинити тиск на потерпілого та свідків, які ще не були допитані судом. Із цих підстав суд продовжив нічний домашній арешт на два місяці.

Нагадаємо, що Остап Ступка перебуває під нічним домашнім арештом з 6 квітня 2023 року.

Як повідомляв «Главком», актор Остап Ступка скоїв дорожньо-транспортну пригоду 4 квітня цього року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, він, керуючи автомобілем Range Rover по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові. 

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.

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Теги: ДТП Київ суд волонтер Остап Ступка

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