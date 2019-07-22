На Закарпатті масово «переписували» протоколи – Опора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Однією із найбільш помітних проблем ночі підрахунку голосів із 21 на 22 липня стало масове переписування уточнених протоколів

Вранці факти ймовірного переписування протоколів зафіксовані на ОВК у Мукачеві, вдень таке ж помічено і у місті Свалява

Однією із найбільших проблем ночі підрахунку голосів із 21 на 22 липня стало масове переписування уточнених протоколів не на засіданні дільничних виборчих комісій.

Такі факти спостерігачі Опори зафіксували в ОВК в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві, Хусті, повідомляють у Опорі Закарпаття.

«Однією із найбільш помітних проблем ночі підрахунку голосів із 21 на 22 липня стало масове переписування уточнених протоколів не на засіданні дільничних виборчих комісій. В ніч на 22 липня спостерігачі Опори зафіксували «переписування» протоколів у ОВК в Ужгороді, Хусті, Сваляві, про що негайно було повідомлено поліцію. Вранці, 22 липня, факти ймовірного переписування протоколів зафіксовані на ОВК у Мукачеві, приблизно о 13.00 таке ж помічено і у місті Свалява», - йдеться в повідомленні.

Закарпатська команда Опори наголошує, такі дії - не лише грубе порушення встановленої законодавством процедури, а й може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.

«Вкотре постало питання компетентності членів ДВК, яких делегували команди партій чи кандидатів. Судячи із приватних розмов, чимало членів ДВК просто не знають про те, що зміни до протоколу вносяться виключно на засіданні ДВК, що печатка має залишатися на ДВК, а не транспортуватися, а також члени ДВК мають бути у приміщенні для голосування доки не отримають інформацію що від них протоколи прийнято», - зазначив координатор Громадянської мережі Опора у Закарпатській області Ярослав Гулан.

З боку як членів, так і керівництва окружних виборчих комісій не відбувалося якихось дій, щоб запобігти таким порушенням законодавства, наголошують в Опорі Закарпаття.