На Запоріжжі дві людини загинули внаслідок ДТП

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв утримуватися від поїздок власним транспортом

17 січня близько 9 ранку до Бердянського відділу нацполіції надійшло повідомлення про те, що на 130 км траси «Василівка-Бердянськ» біля села Азовське сталася ДТП із постраждалими, передає прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Нива» виїхав на зустрічну смугу та



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Фото: прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області ДТП у Запорізькій області

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв утримуватися від поїздок власним транспортом

17 січня близько 9 ранку до Бердянського відділу нацполіції надійшло повідомлення про те, що на 130 км траси «Василівка-Бердянськ» біля села Азовське сталася ДТП із постраждалими, передає прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Нива» виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з пасажирським автобусом «Мерседес» сполученням «Маріуполь-Харків», який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії двоє пасажирів легкового автомобіля загинули на місці події. Водія автомобіля доставлено до місцевої лікарні. Водію та пасажиру автобуса надано медичну допомогу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Державна служба надзвичайних ситуацій закликає водіїв утримуватися від поїздок власним транспортом і віддавати перевагу громадському через негоду в Україні. Також ДСНС попереджає: паркування в несанкціонованих для цього місцях може заважати снігоприбиральній техніці здійснювати свою роботу.

Сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.