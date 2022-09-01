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НАБУ оголосило підозру трьом посадовцям порту «Південний»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ оголосило підозру трьом посадовцям порту «Південний»
Троє посадовців незаконно заволоділи майже 1,5 млн грн
НАБУ

В.о. директора порту «Південний», попри заборону, нарахував собі надбавку до заробітної плати

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру трьом посадовцям морського торговельного порту «Південний» у заволодінні майже 1,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати посадовцям (не більше 47,2 тис. грн) на період дії карантину через Covid-19, в.о. директора порту «Південний» забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати. Його дії, вчинені за попередньою змовою з головний бухгалтером та заступником директора порту, призвели до майже 1,5 млн грн збитків державі.

Дії посадовців кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):

  • виконувач обов’язків директора ДП «МТП «Південний»;
  • головний бухгалтер ДП «МТП «Південний»;
  • заступник директора ДП «МТП «Південний».

Нагадаємо, у 2021 році міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергій Ковшара з посади заступника директора з економіки та фінансів порту «Південний».

До слова, у межах реалізації «зернової ініціативи» 8 серпня я з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura прямує до Італії. 

Теги: НАБУ САП порт

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