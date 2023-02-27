НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури

Пивоварський зазначив, що категорично не погоджується як з підозрою, так і з запобіжним заходом

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просить суд застосувати до колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн грн. Про це Пивоварський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Зранку отримав клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді застави з додатками в трьох томах. Якщо коротко, НАБУ каже, що підчас підготовки Міністерством, не мною особисто, проєкту наказу про розподіл корабельного збору, було допущено лобіювання інтересів одного із власників приватних причалів. Моя складова у вчиненні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та фактично підписанні документу, який попередньо пройшов погодження в зацікавлених (профільних) міністерствах, проголосований членами Уряду на його засіданні та в подальшому заюстований Мінюстом. НАБУ просить суд застосувати до мене запобіжний захід у вигляді застави у сумі 20 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Пивоваров зазначив, що категорично не погоджується з тим, що викладено, як в повідомленні про підозру, так і в клопотанні про обрання запобіжного заходу.

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«Переконаний, що Вищий антикорупційний суд надасть об’єктивну та неупереджену оцінку усім обставинам справи... Як говорив класик українського політикуму, «справедливість є, за неї варто боротись»! То ж до зустрічі в суді», – додав він.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.