Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури
Андрій Пивоварський отримав підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів
фото з відкритих джерел

Пивоварський зазначив, що категорично не погоджується як з підозрою, так і з запобіжним заходом

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просить суд застосувати до колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн грн. Про це Пивоварський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зранку отримав клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді застави з додатками в трьох томах. Якщо коротко, НАБУ каже, що підчас підготовки Міністерством, не мною особисто, проєкту наказу про розподіл корабельного збору, було допущено лобіювання інтересів одного із власників приватних причалів. Моя складова у вчиненні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та фактично підписанні документу, який попередньо пройшов погодження в зацікавлених (профільних) міністерствах, проголосований членами Уряду на його засіданні та в подальшому заюстований Мінюстом. НАБУ просить суд застосувати до мене запобіжний захід у вигляді застави у сумі 20 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Пивоваров зазначив, що категорично не погоджується з тим, що викладено, як в повідомленні про підозру, так і в клопотанні про обрання запобіжного заходу.

«Переконаний, що Вищий антикорупційний суд надасть об’єктивну та неупереджену оцінку усім обставинам справи... Як говорив класик українського політикуму, «справедливість є, за неї варто боротись»! То ж до зустрічі в суді», – додав він.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

Теги: міністр Міністерство інфраструктури суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру
Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру
24 лютого, 18:31
Йдеться про події 2015 року, коли міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський
Ексміністр інфраструктури отримав підозру
22 лютого, 19:22
Підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату
Підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату
22 лютого, 12:14

Кримінал

ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами»
ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами»
На Київщині батьки ґвалтували та катували своїх дітей
На Київщині батьки ґвалтували та катували своїх дітей
НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури
НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок
Окупанти надсилають жителям Сєвєродонецька рахунки на опалення у зруйнованих будинках
Окупанти надсилають жителям Сєвєродонецька рахунки на опалення у зруйнованих будинках
Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру
Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
13K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту