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Убивство української біженки в Німеччині: з’явилися нові подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Убивство української біженки в Німеччині: з’явилися нові подробиці
У вбивстві підозрюють подружню пару: 44-річного німця та 43-річну росіянку
фото з відкритих джерел

Подружжя, що скоїло злочин, перебуває під вартою

У вбивстві 27-річної українки Маргарити Разас у Німеччині підозрюють подружню пару: 44-річного німця та 43-річну росіянку. Німецьке видання Bild пише, що пара перебуває під вартою.

За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна – офісним працівником. Пара має трьох дітей.

Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки. Свідки кажуть, що напередодні чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версію дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

«У подружжя троє синів, чоловік сказав мені у грудні, що у січні у них буде дівчинка. Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара завжди була дуже чемною і здавалася приємною», – розповів сусід підозрюваних.

Німецькі правоохоронці продовжують розшукувати матір Маргарити – 51-річну Марину Стеценко. Bild, посилаючись на джерела, припускає, що її також могли вбити з метою викрадення дитини.

Журналісти також з’ясували, що Маргарита родом з Харкова. Разом з матір’ю вона прибула до Німеччини чотири місяці тому. Родина проживала у будинку для біженців.

Нагадаємо, що 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства.

Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Згодом німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля.

Теги: вбивство викрадення чоловік дружина злочин дитина

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