Бізнесмен Тинний розказав, як Коломойський бореться за пільгову ціну на струм



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«У Коломойського зараз часи небувалого розквіту»

Олігарх Ігор Коломойський за участю контрольованих ним народних депутатів і з використанням Конституційного суду хоче зупинити розвиток зеленої енергетики, щоб купувати електроенергію для своїх підприємств задешево та зберегти можливість розкрадати державні енергетичні підприємства, в т.ч. «Центренерго».

Про це у своєму блозі написав бізнесмен, співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний, коментуючи подання 47 депутатів в КС щодо визнання зелених тарифів незаконними.

«Група депутатів Верховної Ради внесла ініційоване Олександром Дубінським подання в Конституційний суд щодо нібито незаконності зелених тарифів. Завдання - посіяти хаос і зруйнувати галузь відновлюваної енергетики (ВДЕ), визнавши заднім числом неконституційними методи стимулюючого тарифоутворення, ухвалені Верховною Радою 11 років тому», - пише Тинний.

За його словами, для інвесторів у ВДЕ ця ганебна ініціатива нардепів Коломойського, орієнтованих на власників феросплавних заводів, не стала несподіванкою, оскільки про юридичну підготовку до процессу було відомо ще пів року тому.

«Особисто я ніколи не вважав їх (структури Ігоря Коломойського – ред.) бізнес-групою. Вони завжди були і лишаються найпотужнішою в Україні організованою злочинною групою. Талановиті шулери, які заборгували народу України десятки мільярдів доларів через оборудки з Приватбанком і авіакомпаніями, різноманітними державними енергокомпаніями ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Центренерго», НАЕК «Енергоатом» тощо.

Він нагадав, що нещодавно ПАТ «Центренерго», при собівартості, як мінімум, 1,62 гривні радісно продало заводам Коломойського, через його посередників, електричну енергію по 1,07 гривні.

«Орієнтовно, неринкова знижка на електроенергію для цих талановитих інвесторів у державні посади та суди сягає 1,2 млн доларів США на добу!! Непоганий «бізнес»? Точно кращий, ніж інвестувати у будь-які нові заводи чи електростанції. Принцип сарани, яка поїдає все, що трапляється на шляху, і перелітає далі у пошуках нових місць і нових жертв», - підкреслив Тинний.

При цьому він додав, що у Коломойського зараз часи небувалого розквіту, оскільки є можливість безкоштовно (без приватизації) експлуатувати, державні вугільні шахти, державні збагачувальні фабрики, покласти на державу сплату всіх заробітних плат і видатків, приватизувавши лише прибутки.

«Електричну енергію мусить робити дешевшою не адміністративний вплив, не призначення своїх людей в регулятор НКРЕКП, а велика пропозиція цієї енергії, вироблена на сучасних нових електростанціях. Однак вони хочуть консервувати стару систему, бо зараз контролюють державні станції, не вклавши в них жодної копійки. Це, де-факто, бізнесове рейдерство з політичним прикриттям», - резюмував Тинний.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про «зелені» тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.