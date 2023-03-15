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Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
фото ілюстративне

Зловмисниця контактувала з російською спецслужбою через «зв’язкових»

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще однієї ворожої поплічниці, яка проводила розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни. Фігуранткою є посадовиця одного з державних підприємств Харкова, яку на початку повномасштабного вторгнення завербували представники російської спецслужби. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі.

«Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі. Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх «результатів» та коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання. За матеріалами Служби безпеки суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що зловмисниця контактувала з російською спецслужбою через «зв’язкових».

Ними виявились двоє російських військових. Одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті. Інший – мобілізований до окупаційних угруповань зс рф мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Саме їм у месенджері Telegram зловмисниця «скидала» фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.
Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором. На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше вирок отримав колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму.

Теги: СБУ Харків війна

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