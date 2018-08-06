Невідомі напали на будинок телеведучої



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Вікторія Сеник

Напад скоїли люди в камуфляжній формі

У Києві група невідомих скоїла напад на будинок, в якому разом з батьками проживає журналістка «Надзвичайних новин» і телеведуча Вікторія Сеник. Про це повідомив ведучий Костянтин Стогній.

За його словами, напад скоїли люди в камуфляжній формі. Вони перелізли через паркан і стали вибивати двері в будинку.

«Мама Вікторії і сусіди підняли шум, викликали поліцію. Це сполохав нападників. Прибулий наряд не зміг затримати зниклих на автомобілі зловмисників. Одного з нападників, нібито, впізнали. За попередніми даними - знаходиться в розшуку представник чеченської кримінального угруповання. Уточнюємо, - написав у Facebook Стогній.

«Вікторія переїхала до батьків після того, як в її знімну квартиру біля метро політех, вломилися через вікно, невідомі. Тоді спрацювала сигналізація. Прибулий на спрацювання наряд теж тоді нікого не зміг затримати. Цінності не пропали за винятком маленької іконки на ланцюжку. Мабуть, йде полювання за інформацією. Або залякування», - припустив ведучий.

Нагадаємо, у липні в Україні зафіксовано вісім випадків фізичної агресії щодо журналістів.

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