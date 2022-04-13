  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО

    Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) урочисто підняв український прапор - Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО
    Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) урочисто підняв український прапор
    фото: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

    Україну найближчим часом приймуть до Кібер-НАТО

    Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) урочисто підняв український прапор, повідомляє преслужба Держспецзв'язку.

    «Налагодження співпраці у сфері кібербезпеки є життєво важливим, особливо враховуючи зростання ризику ймовірних загроз у кіберпросторі. Ми – з Україною! CCDCOE вітає перспективу прийняття України до родини CCDCOE», – зазначив директор CCDCOE полковник Яак Тарієн.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО
    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО
    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО
    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО
    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО

    Участь України в CCDCOE суттєво сприятиме ефективнішому обміну досвідом у сфері кібербезпеки між кіберцентром, країнами-учасницями та НАТО.

    Нагадаємо, Україну найближчим часом приймуть до Кібер-НАТО. На членство України в CCDCOE НАТО як учасника-контрибутора погодилися 27 країн-спонсорів.

    Читайте також: Хакери зламали сторінку голови «Газпрому»: Міллер «заявив», що готовий замінити Путіна
    Теги: росія окупанти НАТО війна прапор технології Україна кібербезпека окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО