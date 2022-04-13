Прапор України з’явився над кіберцентром НАТО

Україну найближчим часом приймуть до Кібер-НАТО

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) урочисто підняв український прапор, повідомляє преслужба Держспецзв'язку.

«Налагодження співпраці у сфері кібербезпеки є життєво важливим, особливо враховуючи зростання ризику ймовірних загроз у кіберпросторі. Ми – з Україною! CCDCOE вітає перспективу прийняття України до родини CCDCOE», – зазначив директор CCDCOE полковник Яак Тарієн.

Участь України в CCDCOE суттєво сприятиме ефективнішому обміну досвідом у сфері кібербезпеки між кіберцентром, країнами-учасницями та НАТО.

Нагадаємо, Україну найближчим часом приймуть до Кібер-НАТО. На членство України в CCDCOE НАТО як учасника-контрибутора погодилися 27 країн-спонсорів.