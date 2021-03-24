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    Оборудки на 10 млн грн. Поліція викрила схему випуску заборонених в Україні електронних грошей

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    Зловмисники здійснили незаконний обмін та випуск електронних грошей - Оборудки на 10 млн грн. Поліція викрила схему випуску заборонених в Україні електронних грошей
    Зловмисники здійснили незаконний обмін та випуск електронних грошей
    Фото ілюстративне

    Зловмисники здійснювали випуск та обмін електронних грошей – сервісів електронних платежів Російської Федерації WebmoneyRUB, QiwiРоссияRUB, «Яндекс.ДеньгиRUB»

    Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему незаконного випуску та використання електронних грошей.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Встановлено, що зловмисники здійснювали випуск та обмін електронних грошей – сервісів електронних платежів Російської Федерації, заборонених на території України, зокрема WebmoneyRUB, QiwiРоссияRUB, «Яндекс.ДеньгиRUB».

    Зловмисники діяли за попередньою змовою та використовували реквізити фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, а також їх розрахункові рахунки.

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    Оборудки на 10 млн грн. Поліція викрила схему випуску заборонених в Україні електронних грошей
    Оборудки на 10 млн грн. Поліція викрила схему випуску заборонених в Україні електронних грошей
    Оборудки на 10 млн грн. Поліція викрила схему випуску заборонених в Україні електронних грошей

    За попередніми даними, зловмисники здійснили незаконний обмін та випуск електронних грошей на суму близько 10 млн грн.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з електронними грошима), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі), ч. 4 ст. 364 (Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

    Слідчі дії тривають. Наразі проводяться обшуки.

    Теги: Національна поліція України Росія кримінал гроші
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