Одеська справа «2 травня»: учасник заворушень отримав 5 років

Обвинувачений визнав у судовому засіданні свою провину й розкаявся

Приморський райсуд Одеси засудив до п’яти років позбавлення волі активного учасника масових заворушень 2 травня 2014 року Степана Гур'єва, який майже три роки переховувався від слідства за межами держави. Про це повідомила Укрінформу керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба. Торік чоловіка заарештували й залучили до



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Масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року

Обвинувачений визнав у судовому засіданні свою провину й розкаявся

Приморський райсуд Одеси засудив до п’яти років позбавлення волі активного учасника масових заворушень 2 травня 2014 року Степана Гур'єва, який майже три роки переховувався від слідства за межами держави. Про це повідомила Укрінформу керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба.

Торік чоловіка заарештували й залучили до слідчих дій, інкримінувавши скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 294 (масові безлади, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

«За результатами розгляду кримінального провадження судом визнано винним в участі у масових заворушеннях, у частині подій на Грецькій площі в 2014 році, 38-річного іноземця. Зокрема, у вчиненні опору представникам влади та погромних акціях, що призвели до тяжких наслідків. Обвинувачений визнав у судовому засіданні свою провину й розкаявся, з урахуванням чого суд ухвалив вирок - позбавити підсудного волі на 5 років з випробувальним 3-річним терміном», - зазначила Верба.

Вирок суду щодо учасника масових заворушень Степана Гур'єва набув законної сили.

Нагадаємо, 18 вересня міський суд Чорноморська повністю виправдав групу з 19 антимайдановців, яких звинувачували в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси.

П'ятьох фігурантів, які перебували під вартою, звільнили. Сергія Долженкова і росіянина Євгена Мефьодова тут же заарештували знову, але з іншого приводу - тепер їм інкримінують посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 КК)