Олігарх Жеваго поскаржився на співробітників НАБУ, які його мучили допитами у Франції

«Мене допитували 11 годин». Жеваго прокоментував обраний йому запобіжний захід

Бізнесмен, власник групи «Фінанси і кредит» Костянтин Жеваго, який є підозрюваним у наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, поскаржився, що представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) допитували його понад 11 годин. Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо», кінцевим бенефіціарним власником якого є його син Іван Жеваго.

«Два місяці тому слідчий НАБУ виписав мені повістку, погоджену з прокурором САП. Я отримав її під власний підпис у Франції. Тобто я розписався під тим, що прийду на допит. 10 липня ВАКС прийняв рішення про мій заочний арешт, оскільки я нібито переховуюсь від слідчого і моє місцеперебування невідомо. Вчора вони приїхали у Францію для того, щоб провести допит. Я провів з представниками НАБУ та САП понад 11 годин. Вони допитували мене 11 годин», – бідкається Костянтин Жеваго.

За словами олігарха, допит проходив безпосередньо за участі органів юстиції Франції.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Як відомо, 16 травня 2023 року голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго. Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Сам же бізнесмен запевняв, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи.

Згодом 3 серпня 2023 року НАБУ повідомило про підозру Жеваго. За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

«Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг)», – стверджує слідство.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Костянтину Жеваго.