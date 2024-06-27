Кирило Тимошенко підтвердив проведення обшуків НАБУ

За словами Тимошенка, всі вимоги правоохоронців він нібито виконав

Тимошенко заявив, що правоохоронці «не мають жодних претензій до нього»

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва», нинішнього радника міністра оборони Кирила Тимошенка. Цю інформацію підтвердив сам Тимошенко.

«Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку», – написав він.

Як зазначив колишній заступник голови Офісу президента, всі вимоги правоохоронців він нібито виконав. «Особисто до мене претензій немає», – додав Тимошенко.

Однак «Бабель» пише, що на місці події Тимошенко заявив про вилучений ноутбук та телефон.

Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього заступника голови Офісу президента Тимошенка фото: Telegraf

фото: УП

фото: УП

За даними журналістів, Кирило Тимошенко перебуває в автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ фото: УП

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що в Кирила Тимошенка НАБУ проводило обшуки, а самого куратора «Великого будівництва» нібито було затримано. Зокрема, за попередньою інформацією, до колишнього заступника прийшли з обшуками через справу зі «зливами» в НАБУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти своїх співробітників. Фабула справи стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років.

«Зливалися» документи, пов’язані з розслідування фактів корупції під час реалізації президентської програми «Велике будівництво». Головним вигодонабувачем цих витоків, як з’ясували ЗМІ, виявися куратор «Великого будівництва» і колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Як повідомлялося, директор Національного Антикорупційного Бюро України Семен Кривонос відповів на заклики голови правління Центру протидії корупції Віталій Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про «злив даних» агентства його працівниками. Він наголосив, що за фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. А за результатами службових розслідувань винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.