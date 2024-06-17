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Вища рада правосуддя підтримала рішення про звільнення судді Князєва з посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вища рада правосуддя підтримала рішення про звільнення судді Князєва з посади
Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.
фото з відкритих джерел

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Князєва до дисциплінарної відповідальності

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила застосувати до судді Верховного суду Всеволода Князєва дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя у Телеграмі.

«Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади», – ідеться в дописі.

Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня.

Князєв може оскаржити це рішення, тому останнє слово за повним складом ВРП. Наразі за  рішення проголосували чотири члени Вищої ради правосуддя Кваша, Бондаренко, Мороз та Бокова. 

Нагадаємо, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. 

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Теги: суд скандал правосуддя звільнення Всеволод Князєв

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