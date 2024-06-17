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Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру
Посадовця було звільнено з Міністерства освіти і науки за результатами дисциплінарного провадження
фото: Telegram/Поліція Києва

Посадовцю Міністерство освіти і науки повідомлено про підозру за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому працівнику Міністерству освіти і науки, який у публікації висміяв незалежність України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, чоловік на власній сторінці в Facebook розмістив публікацію із заголовком «Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид».

Чоловік на власній сторінці в Facebook розмістив публікацію із заголовком «Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид»
Чоловік на власній сторінці в Facebook розмістив публікацію із заголовком «Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид»
фото: Telegram/Поліція Києва

У дописі підозрюваний зауважував, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР пішла на користь, а незалежність України назвав «кидаловом».

Посадовець також розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення, написали правоохоронці.

Підозрюваний висміяв незалежність України
Підозрюваний висміяв незалежність України
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

За даними прокурорів – посадовця було звільнено з Міністерства освіти і науки за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого одразу після публікації. 

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.

Посадовця було звільнено з Міністерства освіти і науки за результатами дисциплінарного провадження
Посадовця було звільнено з Міністерства освіти і науки за результатами дисциплінарного провадження
фото: Telegram/Поліція Києва

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, чи позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

До слова, у результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому «міністру освіти і науки» терористичної організації «ДНР»

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Теги: підозра Міністерство освіти і науки Київ поліція

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