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Генпрокурор Кравченко оголосив про відставку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Генпрокурор Кравченко оголосив про відставку
Кравченко наголосив, що його позиція щодо звинувачень на його адресу залишається незмінною
фото: Руслан Кравченко / Facebook

Генпрокурор назвав своє рішення політичним

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання заяви про звільнення. Він попросив президента України та Верховну Раду прийняти його відставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Кравченка у Facebook.

Кравченко зазначив, що ухвалив рішення свідомо та назвав його політичним. За його словами, він не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння.

«Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння», – написав Кравченко.

Генпрокурор також заявив, що його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. У своєму дописі він не уточнив, які саме звинувачення має на увазі.

Заява про відставку з'явилася після подій навколо операції «Карфаген». 6 вересня Кравченко заявив, що не має стосунку до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації майна. Він також доручив перевірити роботу окремих підрозділів Офісу генерального прокурора та провести поліграф для працівників, пов'язаних із відповідними справами.

Що передувало заяві

7 вересня Кравченко заявив, що готовий залишити посаду, якщо відповідне рішення ухвалять президент України, Верховна Рада або його колеги. Водночас того дня він наголошував, що не планує самостійно подавати заяву про відставку.

Увечері генпрокурор повідомив, що все ж подав заяву про звільнення.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві запобіжний захід – тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 млн грн. Кропива не визнав своєї вини.

У межах справи 7 вересня суд також обрав запобіжні заходи іншим фігурантам. Зокрема, водія Кропиви Сергія Куцого взяли під варту з можливістю внесення 3 млн грн застави. Єлизавету Івахненко, яка фігурує у матеріалах справи під псевдонімом Муза, суд відправив під варту з альтернативою застави у 20 млн грн.

За даними «Главкома», після спецоперації «Карфаген» в Офісі генерального прокурора можуть звільнити сімох прокурорів із різних департаментів. Працівників відомства також планують перевірити на поліграфі.

Кравченко подякував колегам

У своєму дописі генпрокурор подякував працівникам прокуратури, які виконують професійні обов'язки. Йдеться про прокурорів, які представляють обвинувачення в судах, працюють із потерпілими, документують злочини Росії та відстоюють інтереси держави.

«Дякую колегам, які чесно виконують свою роботу. Тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави. Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися», – написав Кравченко.

Також він подякував президенту України та Верховній Раді за довіру.

«Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення», – написав генпрокурор. 

Нагадаємо, 7 вересня «Главком» повідомляв, що після спецоперації «Карфаген» в Офісі генерального прокурора можуть звільнити сімох прокурорів із різних департаментів. За даними видання, працівників відомства перевіряють, зокрема, на поліграфі.

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Теги: Руслан Кравченко звільнення президент Антикорупційний суд прокурор Верховна Рада Генпрокурор операція «Карфаген»

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