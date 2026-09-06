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Скандал із кол-центрами. Кравченко заявив про непричетність і відправляє підлеглих на поліграф

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Скандал із кол-центрами. Кравченко заявив про непричетність і відправляє підлеглих на поліграф
Кравченко зробив заяву через справу про колцентри
фото: Руслан Кравченко у Facebook

 Генпрокурор заперечив, що прикривав незаконну діяльність, та анонсував перевірки в Офісі генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до можливого прикриття незаконних кол-центрів і не використовував для цього свої повноваження. На тлі розслідування він доручив перевірити низку підрозділів Офісу генпрокурора, а працівників, пов'язаних із розслідуванням справ щодо колцентрів, відправити на поліграф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кравченка.

«Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора», – заявив він.

За словами Кравченка, працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, вже відсторонено від виконання службових обов'язків. Генпрокурор також доручив підготувати рішення про його звільнення відповідно до передбаченої законом процедури.

Кравченко наголосив, що винуватість людини встановлює суд, однак відповідальність за управлінські рішення в очолюваній ним системі несе він сам. Водночас одним кадровим рішенням в Офісі генпрокурора обмежуватися не планують. Генпрокурор доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював згаданий співробітник, а також підрозділу з протидії кіберзлочинності.

Перевірятимуть ухвалені ними рішення, матеріали та результати роботи. Окремо Кравченко доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, причетними до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних кол-центрів. «Це стосується всіх без винятку», – наголосив генпрокурор.

За результатами перевірок в Офісі генпрокурора можуть ухвалити кадрові та службові рішення, а за наявності відповідних підстав – кримінально-процесуальні. Кравченко заявив, що дії працівників, які могли сприяти колцентрам, втручатися в розслідування або прикривати незаконну діяльність, також мають отримати правову оцінку.

За даними генпрокурора, протягом останніх 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 кол-центрів і понад 5 тис. операторських місць. Наразі розслідуються 147 кримінальних проваджень, понад 183 особам повідомлено про підозру, а обвинувальні акти щодо 93 осіб уже передано до суду.

Окремо Кравченко відреагував на повідомлення, які поширюються у медіа та соціальних мережах. За його словами, під час слідчих дій правоохоронцям надали повний доступ до його робочого кабінету та всього, що було необхідно оглянути.

Генпрокурор також заявив, що сейф, фото якого поширюється в мережі, не розташований в Офісі генерального прокурора та не має стосунку ані до його робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Кравченко спростував і повідомлення про своє нібито «зникнення». Він зазначив, що напередодні перебував на робочому місці, а сьогодні продовжує працювати у звичайному режимі.

Раніше Офіс генерального прокурора прокоментував матеріали, наведені в судовій ухвалі в межах операції «Карфаген». У відомстві заявили, що опубліковані записи стосуються звичайної робочої діяльності прокуратури. 

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Теги: Генпрокурор Офіс Генерального прокурора прокурор розслідування поліграф звільнення Руслан Кравченко

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