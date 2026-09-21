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Справа «Карфаген». ВАКС залишив родича Кропиви під вартою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа «Карфаген». ВАКС залишив родича Кропиви під вартою
Олександр Дидич під час судового засідання
фото: скриншот з відео

За версією слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід підозрюваному адвокату Олександру Дидичу у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у 15 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

За версією слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають Канцлером. Крім того, він одружений з сестрою Кропиви.

За версією САП та НАБУ, Дидичу інкримінують знищення доказів, а саме квитанції на суму 7 млн. Ці гроші Кропива легалізував через свого батька шляхом внесення їх на рахунок фонду.

Нагадаємо, НАБУ та САП провели спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Посадовець залишився під вартою з можливістю внесення 120 млн грн застави.

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Теги: Вищий антикорупційний суд операція «Карфаген» Сергій Кропива

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