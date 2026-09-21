Справа «Карфаген». ВАКС залишив родича Кропиви під вартою
За версією слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід підозрюваному адвокату Олександру Дидичу у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у 15 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.
За версією слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають Канцлером. Крім того, він одружений з сестрою Кропиви.
За версією САП та НАБУ, Дидичу інкримінують знищення доказів, а саме квитанції на суму 7 млн. Ці гроші Кропива легалізував через свого батька шляхом внесення їх на рахунок фонду.
Нагадаємо, НАБУ та САП провели спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Посадовець залишився під вартою з можливістю внесення 120 млн грн застави.
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