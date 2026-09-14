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Генпрокурор підтвердив, що виїхав за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генпрокурор підтвердив, що виїхав за кордон
Генпрокурор зауважив, що має відрядження
фото: Руслан Кравченко/Telegram

Кравченко: Маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що наразі перебуває у закордонному відрядженні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України», – йдеться у дописі.

За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, Кравченко нібито перетнув кордон о 02:30 ночі на службовому авто.

Зауважимо, що напередодні заяви Кравченка повідомлялося, що вночі генпрокурор виїхав з України.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи.

Опісля цього президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

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