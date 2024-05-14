Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?

Новий мурал із зображенням ексголовкома ЗСУ створений без дозволу столичної влади

Новий київський мурал із зображенням легендарного ексголовкома ЗСУ враз став знаменитим – звістку про його появу підхопили всі медіа, його світлинами радісно поділилися соцмережі, а представники Книги рекордів України посилили враження, негайно вручивши художникам дипломи за найшвидше створення найбільшого у країні стінопису із Залужним.

Журналісти «Главкома» вирішили помилуватися цим витвором вуличного мистецтва на власні очі, а не онлайн, і прийшовши до будівлі на вулиці Котельникова, 51, з’ясували делікатну обставину: гігантський портрет Валерія Федоровича розташовано на стіні... інтернату для дітей з особливими ментальними потребами. Точніше на задній стіні однієї з його будівель. Поруч – психоневрологічний диспансер.

Добре, що про це не знають кисельови та скабєєви. Але ж, і це визнають опитані депутати Київради, керівництво виховного-оздоровчого закладу, столична влада та врешті саме тріо художників – Георгій Козлов, Євгенія Фуллен та Євгеній Кучер – мали б відчути тонку червону лінію етики та здорового глузду.

Проте, як з’ясував «Главком», ні дирекція інтернату, ні чиновники КМДА не могли відчути переступу етичних норм з тієї простої причини, що про сюжет муралу довідалися постфактум, коли Залужний вже тривожно поглядав і на них, і на пацієнтів «із портрета на стіні».

«Хто це дивиться на мене…?»

Чи схвалив би такий вибір локації сам Залужний – донедавна перша людина на фронті, а нині посол України у Великій Британії? Майстри пензля мають готову відповідь на таке питання, бо завбачливо консультувалися з юристами.

«Для того, щоб створити Залужного, нам не потрібен був його дозвіл, оскільки він – публічна людина. Коли ти створюєш мурал публічної людини, не треба брати дозвіл, бо фото цих людей вже є у мережі», – рішуче говорить «Главкому» Євгенія Фуллен. За її словами, створення муралу погоджено, але… тільки з керівництвом інтернату. «Усі наші мурали мають дозволи, бо просто так прийти кудись і почати малювати...», – наполягає Євгенія.

Утім, в адміністрації Святошинського дитячого будинку-інтернату не зовсім згодні з цим твердженням, оскільки дозвіл вони надали на серію муралів «Казка поза часом», що, згідно з первісним задумом, мали прикрасити будівлі та бетонні огорожі закладу.

Дозвільний документ на «казку», а не на погруддя головнокомандувача, датовано передвоєнним 9 лютого 2022 року.

Дозвіл у довільній формі від дирекції інтернату, виданий ще до початку великої війни, передбачав зовсім інший сюжет муралу

Виявляється, молоді митці творчо відрефлексували на історичні виклики, що постали перед країною, і змінили суть та назву проєкту. Тепер він називається «Міфологія стежками України». «Ми вирішили ще більше популяризувати тему України, тобто українські народні традиції, українські символіки, героїв минулого та сьогодення. Мурал Залужного створений у рамках саме цього проєкту», – розтлумачує художниця та керівниця проєкту.

Джерела «Главкома» в Київській міськдержадміністрації категорично запевняють: мальовидло не було погоджено зі столичною владою.

Ймовірно, портрет на стіні тихцем замалювали б, якби він не став таким розпіареним. Та в будь-якому разі, складно буде красиво подати громадськості такий крок, коли днями столична влада надала Валерію Залужному ще й звання Почесного громадянина міста Київ.

«Зараз почалися розмови про те, що мурал замалюють. Ні, це неправда. Як керівник цього проєкту офіційно інформую: з муралом Залужного все буде добре, ніхто не планує його знищувати, – каже Євгенія Фуллен. – Ми плануємо перенести його...».

Багато охочих сфотографуватися лізуть через паркан – на закриту територію, і це травмує дітей. Поруч – територія жіночого психоневрологічного диспансеру

Не поспішайте радіти. Портрет генерала планують лише перенести з однієї стіни особливого закладу для хворих на іншу. Із задньої стіни будинку на фронтальну.

«Спершу він був не на лицевій стороні будівлі, і з цим виникла проблема, оскільки дуже багато охочих сфотографуватися лізуть через паркан – на закриту територію, і це травмує дітей. Плюс – поруч одразу територія жіночого психоневрологічного диспансеру. Тож ми переносимо мурал, аби усі охочі могли сфотографуватися і не зашкодити при тому нікому», – пояснює Фуллен, не приховуючи жодних деталей обраної локації.

Першими на тлі стінопису сфотографувалися його автори – Георгій Козлов, Євгенія Фуллен та Євгеній Кучер фото: Євгенія Фуллен/Facebook

Мораторій на мальовидла

Авторка ідеї щодо увічнення образу Залужного на стіні особливої установи вже спричиняла скандали своєю настінною творчістю.

Так, минулого року Фуллен самовільно взялася розмальовувати історичну будівлю на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва. В юнаку з дівчиною, побіля яких вмостилися пелікан з пташеням, кияни не впізнали персонажів роману «Собор Паризької богоматері», а тим більше не вловили алюзії на військову допомогу Франції Україні, на чому вербально наполягала художниця. Фуллен переробила ескіз, але він теж не знайшов відгуку у душах киян.

Відтак акт творення муралу перервала поліція, яку викликали мешканці кварталу. Незакінчений мурал замалювали.

Гнану Есмеральду з пеліканами Євгенія Фуллен хотіла перенести на житловий масив Виноградар, однак і там зустріла спротив місцевих мешканців.

Після цього кияни зареєстрували петицію до столичної влади, і наприкінці листопада 2023 року Київрада запровадила тимчасову заборону на створення нових муралів до того часу, поки не буде розроблено механізм погодження ескізів монументальних розписів на стінах будинків.

Для Євгенії Фуллен та її сподвижників мораторій – це не перепона, оскільки, за словами художниці, дозволи на створення стінописів вона отримала ще до війни. «Главкому» Фуллен розповіла, що хоче «податися на Гіннеса», а також почала розробляти новий проєкт, що «популяризуватиме незламну українську жінку в Європі».

Наталія Сокирчук, Олена Зварич «Главком»