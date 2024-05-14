Головна Публікації
search button user button menu button

Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?

МЕГАПОЛІС
Наталія Сокирчук, Олена Зварич glavcom.ua
Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?
Автори найбільшого в Україні муралу із зображенням генерала Залужного пишаються тим, що намалювали його гігантський портрет усього за 12 годин 
фото: Євгенія Фуллен/Facebook

Новий мурал із зображенням ексголовкома ЗСУ створений без дозволу столичної влади

Новий київський мурал із зображенням легендарного ексголовкома ЗСУ враз став знаменитим – звістку про його появу підхопили всі медіа, його світлинами радісно поділилися соцмережі, а представники Книги рекордів України посилили враження, негайно вручивши художникам дипломи за найшвидше створення найбільшого у країні стінопису із Залужним. 

Журналісти «Главкома» вирішили помилуватися цим витвором вуличного мистецтва на власні очі, а не онлайн, і прийшовши до будівлі на вулиці Котельникова, 51, з’ясували делікатну обставину: гігантський портрет Валерія Федоровича розташовано на стіні... інтернату для дітей з особливими ментальними потребами. Точніше на задній стіні однієї з його будівель. Поруч – психоневрологічний диспансер.

Добре, що про це не знають кисельови та скабєєви. Але ж, і це визнають опитані депутати Київради, керівництво виховного-оздоровчого закладу, столична влада та врешті саме тріо художників – Георгій Козлов, Євгенія Фуллен та Євгеній Кучер – мали б відчути тонку червону лінію етики та здорового глузду.

Проте, як з’ясував «Главком», ні дирекція інтернату, ні чиновники КМДА не могли відчути переступу етичних норм з тієї простої причини, що про сюжет муралу довідалися постфактум, коли Залужний вже тривожно поглядав і на них, і на пацієнтів «із портрета на стіні».

«Хто це дивиться на мене…?»

Чи схвалив би такий вибір локації сам Залужний – донедавна перша людина на фронті, а нині посол України у Великій Британії? Майстри пензля мають готову відповідь на таке питання, бо завбачливо консультувалися з юристами.

«Для того, щоб створити Залужного, нам не потрібен був його дозвіл, оскільки він – публічна людина. Коли ти створюєш мурал публічної людини, не треба брати дозвіл, бо фото цих людей вже є у мережі», – рішуче говорить «Главкому» Євгенія Фуллен. За її словами, створення муралу погоджено, але… тільки з керівництвом інтернату. «Усі наші мурали мають дозволи, бо просто так прийти кудись і почати малювати...», – наполягає Євгенія.

Утім, в адміністрації Святошинського дитячого будинку-інтернату не зовсім згодні з цим твердженням, оскільки дозвіл вони надали на серію муралів «Казка поза часом», що, згідно з первісним задумом, мали прикрасити будівлі та бетонні огорожі закладу.

Дозвільний документ на «казку», а не на погруддя головнокомандувача, датовано передвоєнним 9 лютого 2022 року.

Дозвіл у довільній формі від дирекції інтернату, виданий ще до початку великої війни, передбачав зовсім інший сюжет муралу
Дозвіл у довільній формі від дирекції інтернату, виданий ще до початку великої війни, передбачав зовсім інший сюжет муралу

Виявляється, молоді митці творчо відрефлексували на історичні виклики, що постали перед країною, і змінили суть та назву проєкту. Тепер він називається «Міфологія стежками України». «Ми вирішили ще більше популяризувати тему України, тобто українські народні традиції, українські символіки, героїв минулого та сьогодення. Мурал Залужного створений у рамках саме цього проєкту», – розтлумачує художниця та керівниця проєкту.

Джерела «Главкома» в Київській міськдержадміністрації категорично запевняють: мальовидло не було погоджено зі столичною владою.

Ймовірно, портрет на стіні тихцем замалювали б, якби він не став таким розпіареним. Та в будь-якому разі, складно буде красиво подати громадськості такий крок, коли днями столична влада надала Валерію Залужному ще й звання Почесного громадянина міста Київ.

«Зараз почалися розмови про те, що мурал замалюють. Ні, це неправда. Як керівник цього проєкту офіційно інформую: з муралом Залужного все буде добре, ніхто не планує його знищувати, – каже Євгенія Фуллен. – Ми плануємо перенести його...».

Багато охочих сфотографуватися лізуть через паркан – на закриту територію, і це травмує дітей. Поруч – територія жіночого психоневрологічного диспансеру

Не поспішайте радіти. Портрет генерала планують лише перенести з однієї стіни особливого закладу для хворих на іншу. Із задньої стіни будинку на фронтальну.

«Спершу він був не на лицевій стороні будівлі, і з цим виникла проблема, оскільки дуже багато охочих сфотографуватися лізуть через паркан – на закриту територію, і це травмує дітей. Плюс – поруч одразу територія жіночого психоневрологічного диспансеру. Тож ми переносимо мурал, аби усі охочі могли сфотографуватися і не зашкодити при тому нікому», – пояснює Фуллен, не приховуючи жодних деталей обраної локації.

Першими на тлі стінопису сфотографувалися його автори – Георгій Козлов, Євгенія Фуллен та Євгеній Кучер
Першими на тлі стінопису сфотографувалися його автори – Георгій Козлов, Євгенія Фуллен та Євгеній Кучер
фото: Євгенія Фуллен/Facebook

Мораторій на мальовидла

Авторка ідеї щодо увічнення образу Залужного на стіні особливої установи вже спричиняла скандали своєю настінною творчістю.

Так, минулого року Фуллен самовільно взялася розмальовувати історичну будівлю на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва. В юнаку з дівчиною, побіля яких вмостилися пелікан з пташеням, кияни не впізнали персонажів роману «Собор Паризької богоматері», а тим більше не вловили алюзії на військову допомогу Франції Україні, на чому вербально наполягала художниця. Фуллен переробила ескіз, але він теж не знайшов відгуку у душах киян.

Відтак акт творення муралу перервала поліція, яку викликали мешканці кварталу. Незакінчений мурал замалювали.

Гнану Есмеральду з пеліканами Євгенія Фуллен хотіла перенести на житловий масив Виноградар, однак і там зустріла спротив місцевих мешканців.

Після цього кияни зареєстрували петицію до столичної влади, і наприкінці листопада 2023 року Київрада запровадила тимчасову заборону на створення нових муралів до того часу, поки не буде розроблено механізм погодження ескізів монументальних розписів на стінах будинків.

Для Євгенії Фуллен та її сподвижників мораторій – це не перепона, оскільки, за словами художниці, дозволи на створення стінописів вона отримала ще до війни. «Главкому» Фуллен розповіла, що хоче «податися на Гіннеса», а також почала розробляти новий проєкт, що «популяризуватиме незламну українську жінку в Європі».

Наталія Сокирчук, Олена Зварич «Главком»

Читайте також: Авторка скандального муралу у Києві представила оновлений ескіз
Теги: поліція Київ Валерій Залужний мурал Україна влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує ще 24 батареї Patriot
Що треба Україні, аби захистити своє небо?
17 квiтня, 20:00
Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють найпопулярніші львівські Telegram-канали
Сіра зона політреклами: що пишуть Telegram-канали Львова про Садового та Порошенка Влада і медіа
16 квiтня, 16:55
20 квітня Росія атакувала Одесу ракетами
В Одесі прогримів вибух
20 квiтня, 06:51
Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн
Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження)
23 квiтня, 18:05
На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, Україна без затримки отримає ракети до Patriot
До Києва із неоголошеним візитом прибув Столтенберг
29 квiтня, 15:13
Російська депутатка вважає, що раніше трудові табори вже себе зарекомендували, тому, можливо, варто їх повернути
Депутатка в РФ назвала безробітних жителів черв'яками і зажадала повернення трудових таборів
2 травня, 04:24
У Києві молодики влаштовували вечірки з наркотиками та ґвалтуванням
Один з організаторів «п’яних вечірок» у столиці вийшов з-під варти під заставу
10 травня, 09:15
Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
12 травня, 15:14
Чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
Вчора, 23:57

Публікації

Автори найбільшого в Україні муралу із зображенням генерала Залужного пишаються тим, що намалювали його гігантський портрет усього за 12 годин 
Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?
Сьогодні, 15:00
Новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов раніше не мав жодного стосунку до армії
Путін робить ставку на Білоусова. Що відомо про нового «міністра війни»
Вчора, 21:00
У 2019 році Герой України Юрій Бойко їздив на зустріч з Дмитром Медведєвим, який зараз погрожує Україні ліквідацією, а світу «ядерним попелом»
Чому у Бандери можна забрати звання Героя України, а у Юрія Бойка – ні?
Вчора, 10:00
Народний артист Анатолій Матвійчук про Євробачення: «У цьому конкурсі-шоу технології перемагають природу людини»
Євробачення – 2024: тримаймося! Післямова до головного музичного конкурсу
12 травня, 18:00
8 травня Верховна Рада ухвалила нові законодавчі зміни, які дозволяють засудженим іти на фронт
Із в’язниці на фронт: Україна готова випустити 20 тис. засуджених. Розбір нового закону
10 травня, 12:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
513K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
25K
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
15K
Закликала бомбити Кремль: Росія оголосила у розшук правнучку льотчика Валерія Чкалова
13K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
11K
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
4986
Волонтер Чмут: Українська економіка потребує справедливого бронювання

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua