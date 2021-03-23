  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП у Вінниці: водій не побачив дівчину на переході

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кримінальне провадження за цим фактом не відкривалося - ДТП у Вінниці: водій не побачив дівчину на переході

    Кримінальне провадження за цим фактом не відкривалося

    фото: naparise.com

    Вінничанка від удару отримала травму ноги

    У Вінниці, 22 березня, на перехресті вулиці Келецької та проспекту Юності під автівку на пішохідному переході потрапила 19-річна дівчина. На місце викликали карету швидкої допомоги. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області.

    ДТП сталася близько 21 години. 20-річний водій «ВАЗ-2106» не одразу побачив дівчину на переході. Вінничанка від удару отримала травму ноги. Після огляду медиків та надання першої допомоги вона відмовилася від госпіталізації.

    Оскільки ушкодження у дівчини не значні, кримінальне провадження за цим фактом не відкривалося.

    Нагадаємо, 21 березня на Одеській трасі на смерть збили дитину. Подія сталась на трасі Одеса-Южне біля селища Чорноморське. Слідство встановило, що 37-річний одесит на своєму Citroen наїхав на 13-річну мешканку Лиманської селищної громади. В момент аварії дівчинка перетинала дорогу. Потерпілу у непритомному стані доставили до обласної клінічної лікарні, де за кілька годин вона померла.

    Теги: ДТП Вінниця водій аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies