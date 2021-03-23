ДТП у Вінниці: водій не побачив дівчину на переході

Кримінальне провадження за цим фактом не відкривалося

Вінничанка від удару отримала травму ноги

У Вінниці, 22 березня, на перехресті вулиці Келецької та проспекту Юності під автівку на пішохідному переході потрапила 19-річна дівчина. На місце викликали карету швидкої допомоги. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області.

ДТП сталася близько 21 години. 20-річний водій «ВАЗ-2106» не одразу побачив дівчину на переході. Вінничанка від удару отримала травму ноги. Після огляду медиків та надання першої допомоги вона відмовилася від госпіталізації.

Оскільки ушкодження у дівчини не значні, кримінальне провадження за цим фактом не відкривалося.

Нагадаємо, 21 березня на Одеській трасі на смерть збили дитину. Подія сталась на трасі Одеса-Южне біля селища Чорноморське. Слідство встановило, що 37-річний одесит на своєму Citroen наїхав на 13-річну мешканку Лиманської селищної громади. В момент аварії дівчинка перетинала дорогу. Потерпілу у непритомному стані доставили до обласної клінічної лікарні, де за кілька годин вона померла.