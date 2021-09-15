СБУ затримала організатора псевдореферендуму, який сім років ховався в Росії

За даними спецслужби, пособник окупантів очолював незаконну «виборчу комісію» на Луганщині

У Новопскові Луганської області під час спецоперації затримали організатора псевдореферендуму бойовиків «ЛНР» у 2014 році. Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними спецслужби, зловмисник очолював незаконну «виборчу комісію» в Новопсковському районі, брав активну участь в організації псевдореферендуму, контролював так званий підрахунок голосів та відправлення заповнених «бюлетенів» до Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник втік до РФ, де сім років переховувався від українських правоохоронців.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших причетних.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела спецоперацію, аби виманити з Росії організаторку «референдуму» на Луганщині.

Також нагадаємо, що електрослюсар піде до тюрми на п’ять років за підтримку псевдореферендуму «ЛНР». Під час допиту у суді обвинувачений частково визнав вину. Пояснив, що йому запропонували взяти участь у голосуванні. На цю пропозицію він погодився, оскільки неодноразово брав участь у різноманітних виборах.

Також Великоновосілківський районний суд Донецької області визнав винним колишнього депутата Великоновосілківської районної ради у посяганні на територіальну цілісність України і призначив п’ять років тюрми, які замінено на три роки іспитового терміну.