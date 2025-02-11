За розтрату 2,8 млн грн перед судом постане чиновник КМДА: у чому його звинувачують

У червні 2024 року слідчі оголосили службовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки

Зі столичного бюджету на рахунок фірми-підрядника було безпідставно перераховано близько 2,8 млн грн

У Києві судитимуть учасника корупційної схеми, службова недбалість якого призвела до збитків місцевому бюджету майже 2,8 млн грн. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Cлужбовець КМДА не перевірив факту здійснення послуги у повному обсязі, підписав акт виконаних робіт та нарахування відповідної плати фото: Національна поліція України, Facebook

Правоохоронці нагадали, що за даними слідства у 2022 році 43-річний очільник одного з управлінь КМДА оголосив тендер на проведення робіт з прибирання міста від автомобільних шин, які використовувались на столичних блокпостах. Фірма, яка виграла тендер, за умовами договору, мала у чітко визначений термін забезпечити прибирання міста від шин та їх утилізацію, на що з місцевого бюджету було виділено близько 4 млн грн.

Поліція Києва показала склад шин, на утилізацію яких з місцевого бюджету було виділено близько 4 млн грн фото: Національна поліція України, Facebook

Проте фірма-переможець не виконала свої зобов’язання повною мірою, адже не мала виробничих потужностей, а з частини зібраних шин підрядник зробив стихійне звалище на території одного з населених пунктів Київської області. У свою чергу, службовець не перевіривши факту здійснення послуги у повному обсязі, підписав акт виконаних робіт та нарахування відповідної плати. Таким чином, зі столичного бюджету на рахунок фірми-підрядника безпідставно перерахували близько 2,8 млн грн.

У червні 2024 року слідчі оголосили службовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі, строком до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до Подільського районного суду для прийняття рішення по суті.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Як встановили правоохоронці, шахрайську схему організувала 42-річна приватний нотаріус, яка залучила собі у помічники двох чоловіків та жінку віком від 40 до 43 років. Згідно із розробленим планом, фігуранти від клієнтів отримували інформацію про наявність грошей на банківських рахунках їх померлих близьких родичей, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.

До слова, Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована.