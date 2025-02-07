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Через дії Маска продажі Tesla обвалюються по всій Європі: які країни бойкотують компанію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Через дії Маска продажі Tesla обвалюються по всій Європі: які країни бойкотують компанію
Як пише Deutsche Welle, найімовірнішою причиною такого провалу американського виробника електрокарів стала політична позиція та публічна поведінка Маска
колаж: glavcom.ua

У Франції продажі Tesla в січні впали на 63%, а кількість реєстрацій автомобілів Tesla в Норвегії скоротилася на 38%

Продажі електромобілів Tesla різко впали на багатьох ключових європейських ринках на тлі негативної реакції споживачів на втручання Ілона Маска в політику регіону. Про це повідомляє Financial Times.

Найбільший у світі виробник електромобілів у січні зареєстрував лише 1 277 нових автомобілів у Німеччині, що на 59% менше, ніж за той самий місяць 2023 року. У країні знаходиться єдиний завод Tesla в Європі.

Як пише Deutsche Welle, найімовірнішою причиною такого провалу американського виробника електрокарів стала політична позиція та публічна поведінка Маска. Мільярдер відверто підтримав на прийдешніх парламентських виборах партію «Альтернатива для Німеччини», яку чимало громадян вважають надмірно радикальною в її ультраправих поглядах. 

Бойкот продукції Tesla особливо відчутний на тлі загального зростання зацікавлення німців у придбанні автомобілів з живленням від батареї. Якщо упродовж 2024 року ринок електрокарів відчував помірне падіння, то у січні зафіксовано на 53,5% більше реалізованих «зелених» автівок, ніж за попередній звітний період. 

Також минулого року продажі електромобілів у Німеччині та Франції різко сповільнилися після скорочення державних субсидій, але останнім часом попит почав відновлюватися.

У Франції продажі Tesla в січні впали на 63%, а кількість реєстрацій автомобілів Tesla в Норвегії скоротилася на 38%. У Великобританії кількість реєстрацій скоротилася на 8% порівняно з 2023 роком.

Автомобільний аналітик Маттіас Шмідт вважає, що одним із факторів зниження продажів Tesla в Німеччині може бути те, що споживачі чекають на оновлену модель Y, вихід якої запланований на першу половину 2025 року.

Зазначається, що інші експерти також звинувачують у цьому негативну реакцію на політичну причетність Маска.

До слова, у Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроєктували зображення його скандального жесту

Навіть столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США. Про це повідомило CNN з посиланням на джерела в адміністрації та документи, надані командою глави нового відомства щодо підвищення ефективності уряду США, скорочення роздутого держапарату та боротьби з бюрократією (Department of Government Efficiency).

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Теги: ринок завод документи активісти Tesla модель Місяць

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