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Справа про хабар €22 млн. Суд різко зменшив розмір застави для Микитася

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа про хабар €22 млн. Суд різко зменшив розмір застави для Микитася
У разі доведення вини Микитасю загрожує до десяти років в’язниці
фото: Радіо Свобода

Екснардеп утримується у Київському слідчому ізоляторі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду суттєво зменшила розмір грошової застави як альтернативний запобіжний захід для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 1 листопада.

Згідно з рішенням, щоб вийти зі столичного СІЗО, де утримується Микитась, йому треба внести 100 млн грн грошової застави. Раніше ця сума становила 260 млн грн. Такий розмір 20 жовтня визначив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, який обирав міру запобіжного заходу експолітику.

Нагадаємо, що 18 жовтня Максиму Микитасю повідомлено про підозру за ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. За інформацією правоохоронців, колишній депутат Верховної ради Максим Микитась обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проєкту, до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Правоохоронці повідомляють, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, яку вдалося зафіксувати в Україні.

Микитась також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді.

Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за €22 млн.

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

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