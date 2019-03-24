Поліція Криму оголосила підозру двом учасникам «кримської самооборони»



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Фото: Радіо Свобода

Обидва чоловіки брали участь в облозі українських військових об'єктів під час анексії Криму у 2014 році

Співробітники слідчого відділу поліції Криму здійснюють розслідування всіх фактів протиправних дій, вчинених на території півострова учасниками незаконних збройних формувань. У ході слідства правоохоронці здобули достатньо доказів причетності двох чоловіків до участі у злочинному угрупованні «Самооборона Криму». Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

Зокрема, це йдеться про 49-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що у лютому 2014 року він брав активну участь у захопленні будівлі ВР АР Крим, а відтак - чинив дії, спрямовані на зміну меж території України. Крім того, він брав участь в облозі військової частини А-2398 півострова та її захопленні.

Щодо другого бойовика – також учасника так званої «самооборони Криму» – то окрім вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України, 49-річний чоловік брав участь в облозі Штабу ВМС України у місті Севастополі упродовж березня 2014 року. У тому ж Севастополі бойовик брав участь у захопленні військової частини А-1668.

Наразі органом досудового розслідування здобуто достатньо доказів причетності чоловіків до вчинення вказаних злочинів. Відтак бойовикам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ) та ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у 2019 році слідчі поліції Криму оголосили у розшук 28 осіб, які входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Криму».