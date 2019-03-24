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    Кримінал

    Поліція Криму оголосила підозру двом учасникам «кримської самооборони»

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    Поліція Криму оголосила підозру двом учасникам «кримської самооборони»
    Фото: Радіо Свобода

    Обидва чоловіки брали участь в облозі українських військових об'єктів під час анексії Криму у 2014 році

    Співробітники слідчого відділу поліції Криму здійснюють розслідування всіх фактів протиправних дій, вчинених на території півострова учасниками незаконних збройних формувань. У ході слідства правоохоронці здобули достатньо доказів причетності двох чоловіків до участі у злочинному угрупованні «Самооборона Криму». Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

    Зокрема, це йдеться про 49-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що у лютому 2014 року він брав активну участь у захопленні будівлі ВР АР Крим, а відтак - чинив дії, спрямовані на зміну меж території України. Крім того, він брав участь в облозі військової частини А-2398 півострова та її захопленні.

    Щодо другого бойовика – також учасника так званої «самооборони Криму» – то окрім вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України, 49-річний чоловік брав участь в облозі Штабу ВМС України у місті Севастополі упродовж березня 2014 року. У тому ж Севастополі бойовик брав участь у захопленні військової частини А-1668.

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    Поліція Криму оголосила підозру двом учасникам «кримської самооборони»
    Поліція Криму оголосила підозру двом учасникам «кримської самооборони»

    Наразі органом досудового розслідування здобуто достатньо доказів причетності чоловіків до вчинення вказаних злочинів. Відтак бойовикам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ) та ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у 2019 році слідчі поліції Криму оголосили у розшук 28 осіб, які входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

    Крим розслідування чоловік
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