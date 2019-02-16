Поліція Криму відкрила провадження через затримання кримських татар



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Процесуальне керівництво у провадженні здійснює прокуратура Скріншот відео Кримської солідарності

Поліція інкримінує незаконне позбавлення волі

Слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та Севастополі відкрив кримінальне провадження за фактом насильницького зникнення на окупованому півострові кримськотатарських активістів. Про це інформує відділ комунікації поліції АР Крим та Севастополя.

За його даними, провадження за ч.1. ст. 146-1 Кримінального кодексу України.

«Після анексії Криму російська влада практикує масові обшуки в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір», - йдеться у повідомленні.

Після обшуків 14 лютого в будинках кримських татар у смт. Жовтневе Красногвардійського району, що в анексованому Криму, управлінням так званої Федеральної служби безпеки затримано трьох кримськотатарських активістів. Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного затримання кримських татар: Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова та Рустема Емірусеінова.

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює прокуратура АР Крим.

Раніше повідомлялося, що в селищі Октябрське в Криму російські силовики влаштували обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.

За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва, а також сина Решата Емірусеінова відвезли в управління ФСБ. Зазначалося, що 69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху.