Разумков не пов’язує замах на Шефіра із боротьбою проти олігархів

Разумков вважає, що пов’язування замаху на Шефіра з законом про олігархів є необдуманою позицією

Сьогоднішній інцидент з Сергієм Шефіром можна розцінювати як тиск на Офіс президента, але не варто пов’язувати це з «деолігархізацією». Про це повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в інтерв’ю на «Прямому».

За його словами, замах на помічника президента є безпрецедентним випадком.

«Я дійсно спілкувався сьогодні дуже коротко з Сергієм Нахмановичем (Шефіром – ред.). Дай боже, щоб водій пошвидше одужав. Це точно безпрецедентний випадок. Такі речі ганебні. Якщо чесно, навіть бракує слів в цьому форматі. Я б не пов’язував це з боротьбою з олігархами. Це злочин. І тут байдуже, хто його скоїв: багата людина, бідна людина або якісь злочинні елементи. Тут важливо, щоб і правоохоронні органи, й Ірина Валентинівна – я маю на увазі генерального прокурора – максимально ефективно й професійно відпрацювали та знайшли виконавців і замовників», – сказав Разумков.

Водночас спікер парламенту вважає, що не треба завчасно розвішувати ярлики.

«Але у нас деякі колеги раніше часу намагаються розвішувати якісь ярлики. Це дуже погана тенденція і точно до неї прибігати не варто. Те, що це можна розцінювати як тиск на Офіс, на президента або безпосередньо на Сергія Нахмановича – це точно. Тому добре, що закінчилося так, що лише поранена людина і всі залишились живі», – зазначив він.

На думку Разумкова, пов’язування замаху на Шефіра з законом про олігархів є необдуманою позицією.

«Я думаю, що це необдумана якась позиція окремих індивідів, які про це говорять. Тому що так можна прив’язати й дощ до цього законопроєкту – що він пішов або не пішов в конкретно взятий проміжок часу», – переконаний голова Ради.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.