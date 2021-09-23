Венедіктова про замах на Шефіра: ми стикнулися з професіоналами

Це був добре побудований замах, і люди знали, що вони робили, зазначила Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що у справі про замах на помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра правоохоронці «відпрацювали злагоджено». Про це Венедіктова повідомила в ефірі телеканалу Україна 24.

Венедіктова зазначила, що ввечері після замаху було проведено спільну нараду з усіма блоками, які були залучені і задіяні.

«Поставили наступний дедлайн, коли ми промовляємо, це восьма ранку завтра. Буде створено спільну слідчу групу. На сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити такі висновки» , – зазначила Венедиктова.

На питання, чи можна розкрити справу за гарячими слідами, генпрокурор відповіла: «Тут не йде рахунок на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. У цій безпосередньо справі ми зіткнулися з професіоналами. У нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службова собака, відпрацювали люди, які розбираються в тому, що відбувається. Це був добре побудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо».

Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.